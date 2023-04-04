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الثلاثاء، 04-04-2023 05:33 م

أوقاف مأدبا تقيم مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

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الوكيل الإخباري - أقامت مديرية أوقاف مأدبا المجلس العلمي الهاشمي الثاني خلال شهر رمضان في مسجد القدس بعنوان "شيخ الإسلام الإمام الرازي".

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واستذكر المشاركون خلال المجلس الذي رعاه مساعد محافظ مأدبا الدكتور راكان العدوان، مناقب الإمام الرازي الذي كان فقيهاً وأصولياً وفيلسوفاً، وصوفيّ الطريقة، شافعي الفقه، حيث سار على طريق الإمام الغزالي رحمه الله تعالى .


وبينوا خلال المجلس الذي أداره الشيخ رازي السوارية بحضور مدير أوقاف مأدبا هاني الشوابكة، أن الإمام الرازي رحمه الله لقب بألقاب كثيرة في حياته، منها فخر الدين، وشيخ الدين، وسلطان المتكلمين، وأمام المتكلمين، وأمام المعقول، وكان له أثر كبير وبصمة واضحة في عدّة علوم مثل الفلسفة، والفقه الشافعي، وعلم الكلام، والتصوف، والمنطق، وترك عدداَ من الكتب في تلك المجالات.


بدوره، قال مساعد مدير مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف الدكتور سلطان القرالة، إن الحديث عن الإمام الرازي يهذب المجتمعات الإسلامية في كل زمان ومكان، مبينا أن الرازي كان يعامل أطياف المجتمعات بطريقة إسلامية تهذب النفس وترتقي إلى مساحات كبيرة من العبودية لله تعالى.


وأكد أهمية هذه الوقفيات الملكية التي من شأنها أن تنتج فكرا راقيا قادرا على بناء مجتمعات راقية تحمل فكر النبي ومنهجه صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يمنع في بلدان كثيرة مثل هذه المجالس والوقفيات.

 




 

 


 

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