بلدية مادبا تعيد تصميم دوار البلدية بعد تسميته بميدان الثورة العربية الكبرى

الوكيل الاخباري - باشرت بلدية مادبا الكبرى بتنفيذ تصميم ميدان الثورة العربية الكبرى الواقع أمام مبنى البلدية ( دوار البلدية) في إطار خطة متكاملة للبلدية لتجميل مادبا مدينة السياحة العربية.



وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح اليوم الأحد، إن التصميم الجديد للميدان جاء برؤية الحداثة والتطوير لوسط المدينة لأخذ الطابع الفسيفسائي الحضاري لمدينة الفسيفساء بحيث يبين الميدان الأحداث التي وقعت أثناء الثورة العربية الكبرى من خلال اللوحات الفسيفسائية المعبرة عن تاريخ الأردن ومادبا.

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