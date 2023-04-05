وزير الصحة يفتتح مركز صحي حنينا ومركز صحي الفيصلية الأوليين في مأدبا

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء في محافظة مأدبا مركز صحي حنينا الأولي ومركز صحي الفيصلية الأولي بكلفة بلغت 2 مليون دينار تقريبا، وبحضور محافظ مأدبا نايف الهدايات وعدد من نواب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ومدير صحة المحافظة وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة.

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وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ افتتاح المركزين الصحيين في محافظة مأدبا جاء بهدف التسهيل على المواطنين من سكان المنطقتين في المحافظة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية.



وقال الهواري أنّ وزارة الصحة تبنت في استراتيجيتها للأعوام 2023-2025 التي تم إطلاقها الشهر الماضي نموذج الصحة العامة والطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية واعتبرته محورياً تسعى من خلاله لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة.



وقال "إنّ وزارة الصحة مستمرة بالنهوض بواقع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وتقوم بتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وصولاً لتحقيق هذا الهدف".

وبين الهواري أنه تم رفد المركزين الصحيين بالكوادر الطبية اللازمة في العديد من الاختصاصات الطبية، لافتاً إلى أنّ المركزين يقدمان الخدمات العلاجية من الطب العام والأسنان والأسرة والنسائية، ويقدمان أيضاً خدمات الرعاية الصحية الأولية الأخرى كخدمات الأمومة والطفولة، والتطعيم، كما يحتوي المركزان على أقسام للمختبرات والتعقيم والصيدلية.



وسيقدم مركز صحي حنينا الأولي الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع خدماته الصحية لأكثر من 33 ألف نسمة فيما سيخدم مركز صحي الفيصلية الأولي الذي تبلغ مساحته 1200 متر مربع حوالي 14 ألف نسمة.



وأثنى الهواري على الدور الكبير الذي تقوم به كافة الكوادر العاملة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لخدمة المرضى والمراجعين بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

