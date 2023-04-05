الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

ماكرون يصل بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

الصناعة والتجارة: ضبط 300 مخالفة منذ بداية رمضان

التربية تنعى طالب التوجيهي محمد عبدالفتاح

وزير الصحة يفتتح مركز صحي حنينا ومركز صحي الفيصلية الأوليين في مأدبا

200 إصابة و500 معتقل حصيلة اعتداء الاحتلال على الأقصى والمصلى القبلي

مشروع حكومي لدفع 50 % من رواتب الموظفين الجدد

أسعار الذهب الأربعاء في الأردن

الأوقاف الإسلامية بالقدس تدين الاعتداء على المصلين في المسجد القبلي

وسائل إعلام تركية: انضمام فنلندا إلى "الناتو" محاولة لتطويق تركيا

الأربعاء، 05-04-2023 11:19 ص

وزير الصحة يفتتح مركز صحي حنينا ومركز صحي الفيصلية الأوليين في مأدبا

0000000


الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء في محافظة مأدبا مركز صحي حنينا الأولي ومركز صحي الفيصلية الأولي بكلفة بلغت 2 مليون دينار تقريبا، وبحضور محافظ مأدبا نايف الهدايات وعدد من نواب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ومدير صحة المحافظة وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة.

اضافة اعلان


وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ افتتاح المركزين الصحيين في محافظة مأدبا جاء بهدف التسهيل على المواطنين من سكان المنطقتين في المحافظة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية.


وقال الهواري أنّ وزارة الصحة تبنت في استراتيجيتها للأعوام 2023-2025 التي تم إطلاقها الشهر الماضي نموذج الصحة العامة والطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية واعتبرته محورياً تسعى من خلاله لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة.


وقال "إنّ وزارة الصحة مستمرة بالنهوض بواقع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وتقوم بتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وصولاً لتحقيق هذا الهدف".
وبين الهواري أنه تم رفد المركزين الصحيين بالكوادر الطبية اللازمة في العديد من الاختصاصات الطبية، لافتاً إلى أنّ المركزين يقدمان الخدمات العلاجية من الطب العام والأسنان والأسرة والنسائية، ويقدمان أيضاً خدمات الرعاية الصحية الأولية الأخرى كخدمات الأمومة والطفولة، والتطعيم، كما يحتوي المركزان على أقسام للمختبرات والتعقيم والصيدلية.


وسيقدم مركز صحي حنينا الأولي الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع خدماته الصحية لأكثر من 33 ألف نسمة فيما سيخدم مركز صحي الفيصلية الأولي الذي تبلغ مساحته 1200 متر مربع حوالي 14 ألف نسمة.


وأثنى الهواري على الدور الكبير الذي تقوم به كافة الكوادر العاملة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لخدمة المرضى والمراجعين بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
481238

الصناعة والتجارة: ضبط 300 مخالفة منذ بداية رمضان

وفيات web 2

التربية تنعى طالب التوجيهي محمد عبدالفتاح

4e1fa3d2-df8f-4e9a-a5f9-4d1c3a3c7c69

مشروع حكومي لدفع 50 % من رواتب الموظفين الجدد

ز

الغذاء والدواء: توفر دواء الاعصاب "تجريتول" في الأردن خلال أسابيع

225

50 % ارتفاع استهلاك اللحوم في الأردن خلال الأسبوع الأول من رمضان

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
320231921910973283861

مديرية ثقافة مادبا تُعلن انطلاق أنشطتها الرمضانية الخميس

Background

أوقاف مأدبا تقيم مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

3202325141310964288521

بلدية مادبا تعيد تصميم دوار البلدية بعد تسميته بميدان الثورة العربية الكبرى

2023_03_28_10_08_37

اصابتان اثر سقوط جزء من سقف مسجد قيد الانشاء في مأدبا - صور

wwww

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية بمادبا

الدفاع المدني 4

وفاة وإصابات بحادث تصادم في مادبا