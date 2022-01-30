الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 11:57 ص

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي الى 53.1 %

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري، إن الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الثلجي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات الاردن حتى صباح اليوم الاحد الى (53,1 %) حوالي (4351 ) مليون متر مكعب من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.

وأضافت ان مجموع كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت (32,5) مليون م٣ ، منها 11.5 مليون م٣ من المنخفض الاخير. 

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