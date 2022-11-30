الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 01:40 م

نحو 930 ألف م3 خزنتها السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - ارتفع حجم الأمطار الهاطلة من بداية الموسم إلى نحو 1,394 مليار م3 من المعدل السنوي العام أي ما نسبته 17% من المعدل السنوي البالغ 8,1 مليار م3 سنويا، وفقا لوزارة المياه والري.

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وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إنّ أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال 24 الماضية، في جرش 13,7 ملم.


وفيما يتعلق بتخزين السدود، بينت، أن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة الماضية، بلغ نحو 930 ألف متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود إلى 28,365 مليون م3 ما نسبته 10.10% من طاقتها الكية البالغة 280,760 مليون م3.


وأشارت، إلى أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها سجلت في محافظات المملكة، العاصمة عمّان معدلا 2,7 ملم، والبلقاء 1,5 ملم، ومأدبا 1,1 ملم، والزرقاء 3,5 ملم، وجرش 6,7 ملم، والمفرق 3,9 ملم، وإربد 3 ملم، عجلون 3,6 ملم، الكرك 0,2 ملم، الطفيلة 1,4 ملم، العقبة 0,2 ملم، معان 0,5 ملم.

 




 

 


 

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