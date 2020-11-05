الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تنبيه هام من مديرية الامن العام

وزير اسبق : هل تذكرون توزيع الخبز ؟

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

رئيس الديوان الملكي يستقبل أبناء النائب يحيى السعود

إغلاق 26 منشأة في عمان لمخالفتها أوامر الدفاع

توضيح حكومي جديد حول الحظر الشامل

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي يطالب بإجراءات حكومية عاجلة

36 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

توضيح حول موعد حظر التجول الشامل بالاردن




الخميس، 05-11-2020 04:43 م

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

112020514551505150011


الوكيل الإخباري- بناءا على تنسيب وزارة الزراعة، تمت الموافقة على إستثناء مزارعي الزيتون من الحظر الجزئي للتنقل بين المزارع والمعاصر بالمركبات التي تنقل ثمار الزيتون الى المعاصر وتعيد نقل الزيت الى اماكن اقامة المزارعين شريطة ابراز بطاقة من المعصرة اثناء العودة. 

اضافة اعلان

أما فيما يخص الحظر الشامل فيشترط بالمزارعين، الحصول على تصريح من قبل مديرية زراعة المحافظة التي يتبعون اليها اداريا على ان يتم تصديقها من الحاكم الاداري. 


وبين الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي انه تم استثناء اصحاب المعاصر والموظفين العاملين لديهم من حظر التجول الجزئي والشامل وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وذلك وفق الكشوفات الصادرة عن وزارة الزراعة.


كما اكد ان الوزارة تعمل ضمن اجراءات إستباقية داعمة لتسهيل اجراءات سلاسل الانتاج ووفق اماكن الانتاج وبما يضمن استدامة سلاسل التوريد وللتسهيل على المزارعين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202030131349819336210

تنبيه هام من مديرية الامن العام

EAE77A72-E052-427F-891D-23A9A9FDBB0C.

وزير اسبق : هل تذكرون توزيع الخبز ؟

270628_49_1591108377

تخصيص 250 ألف دينار لشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمستشفى جرش

11

رئيس الديوان الملكي يستقبل أبناء النائب يحيى السعود

main_image5fa3fca42ad5b

إغلاق 26 منشأة في عمان لمخالفتها أوامر الدفاع

1120204171558459728602

توضيح حكومي جديد حول الحظر الشامل

أخبار متعلقة
حظ

موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

1020201811596927146655

حقيقة التوصية بإلغاء الحظر الشامل و العودة الى المدارس

حظ

قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل

1

ضبط 53 شخصا خالفوا أوامر الحظر الشامل بإربد

ري

رسالة هامة للأردنيين لمنع زيادة أيام الحظر الشامل

10202013134721839759529

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت ؟