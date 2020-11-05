استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

الوكيل الإخباري- بناءا على تنسيب وزارة الزراعة، تمت الموافقة على إستثناء مزارعي الزيتون من الحظر الجزئي للتنقل بين المزارع والمعاصر بالمركبات التي تنقل ثمار الزيتون الى المعاصر وتعيد نقل الزيت الى اماكن اقامة المزارعين شريطة ابراز بطاقة من المعصرة اثناء العودة.

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أما فيما يخص الحظر الشامل فيشترط بالمزارعين، الحصول على تصريح من قبل مديرية زراعة المحافظة التي يتبعون اليها اداريا على ان يتم تصديقها من الحاكم الاداري.



وبين الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي انه تم استثناء اصحاب المعاصر والموظفين العاملين لديهم من حظر التجول الجزئي والشامل وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وذلك وفق الكشوفات الصادرة عن وزارة الزراعة.



كما اكد ان الوزارة تعمل ضمن اجراءات إستباقية داعمة لتسهيل اجراءات سلاسل الانتاج ووفق اماكن الانتاج وبما يضمن استدامة سلاسل التوريد وللتسهيل على المزارعين.



