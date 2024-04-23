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الثلاثاء، 23-04-2024 01:20 م

استخدام الطاقة المتجددة في تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه

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الوكيل الاخباري- أشار تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الى انه يتم العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الى زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين الملاءة المالية لقطاع المياه.

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يأتي ذلك ضمن خطة الاستدامة المالية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.


وبحسب التقرير الربعي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ المياه المعالجة واستبدال مضخات في العقبة والانتهاء من الخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقة الشمسية.


كما تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها بإيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه من خلال حفر آبار جديدة، وتطوير أنظمة تجميع آبار ونقل رئيسية وإنشاء خزانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة اللازمة.


ووفقا للتقرير تم الانتهاء من حفر آبار في منطقة صبحا والرفاعيات - المفرق وحفر آبار جديدة في منطقة العاقب بئر 5 والانتهاء من حفر 3 آبار إنتاجية في منطقة الديسة العقبة والعمل جار على تنفيذ دراسات وتصاميم لعدد من مشاريع معالجة مياه وحفر آبار وتحلية مياه جوفية وإنشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة في الري.


وتسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه خلال الربع الأول من العام، وتم تشكيل لجنة لمناقشة خيارات هيكلة قطاع المياه واختيار الخيار الأنسب حيث تم الموافقة على تدريب 70 متدربا ضمن برنامج زمالة المياه الوطني لخريجي الجامعة خلال عام 2024، ويجري العمل على دراسة تعديل أسس تخصيص الوحدات السكنية في وادي الأردن وأسس تأجير الأراضي لغايات التنقيب والتعدين والمقالع والمرامل.


كما تسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه من خلال تحديث البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة مشاريع قطاع المياه وتحديد الأولويات والمؤشرات خلال الربع الأول من العام، والعمل على تحديث الخطة الوطنية للبنية التحتية للصرف الصحي والخطة الوطنية للبنية التحتية للمياه والخطط الشمولية على مستوى المحافظات والخطة الشمولية لمصادر المياه السطحية لتكون مدخلات للإعداد للبرنامج الاستثماري لقطاع المياه, كما تم تطوير قاعدة البيانات ونظام حوكمة المشروعات ، ويتم ادخال جميع مشروعات قطاع المياه ومتابعة تقدم العمل للمشاريع المدخلة على المنصة بشكل شهري.

 




 

 


 

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