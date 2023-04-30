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الأحد، 30-04-2023 03:10 م

استراتيجية حكومية لإدخال تقنيات جديدة في مديرية بنك الدم بكلفة 5.7 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - كشفت الخطة الإستراتيجية لمديرية بنك الدم (2023 - 2025) أنه سيتم إدخال تقنيات جديدة في مديرية بنك الدم مثل أتمتة فصل الدم إلى مكونات خلال ثلاث سنوات.

ووفق الاستراتيجية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن كلفة البرنامج الكلية 5.7 مليون دينار مقسمة على ثلاث سنوات وبتمويل من موازنة وزارة الصحة، تحت إشراف مديرية بنك الدم.

وتبلغ كلفة البرنامج خلال عام 2023 نحو 1.9 مليون، وهي ذات التكلفة خلال عامي 2024 و2025.

وأظهرت الاستراتيجية أنه سيتم التوسع أيضا بخدمات مديرية بنك الدم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام والخاص ومديرية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وإدارة مستشفيات البشير وبكلفة كلية تصل إلى 1.7 مليون دينار، مقسمة على ثلاث سنوات وبتمويل كامل من موازنة الوزارة.

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