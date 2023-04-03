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الإثنين، 03-04-2023 12:36 م

استفادة 2643 شخصا من البرنامج الوطني للتشغيل

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل الذين تم توقيع عقود عمل لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص 2643 شخص التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 955 منشأة.اضافة اعلان


وقالت وزارة العمل في آخر احصائية عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن عدد الشواغر المتاحة في برنامج التشغيل الوطني وصل إلى نحو 57307 وظيفة.

وأضافت انه بلغ عدد المستفيدين من الذكور 10685، ومن الإناث 9958.

ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد بواقع 150 دينارا، تتوزع على 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات).

ودعا البرنامج الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo .

 




 

 


 

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