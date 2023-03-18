5500 شكوى تلقتها نقابة الصيادلة منذ عام 2019

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة شؤون الصيدلانيات في نقابة الصيادلة ندوة بعنوان (الصيدلانيات حقوق مكتسبة وحقوق ضائعة) وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

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وبحسب بيان صحفي صدر اليوم السبت، قالت رئيسة اللجنة نجوى الشوبكي إن اللجنة ارتأت هذا العام بأن يكون احتفالها بيوم المرأة العالمي مختلفا بإطلاق حملة توعية بحقوق الصيادلة الموظفين الذين تشكل الصيدلانيات نسبة كبيرة منهم وذلك بالتعاون مع لجان وشعب النقابة الأخرى وبدايتها هذه الندوة بحضور عضوات اللجنة الفاعلات والصيدلانيات المهتمات بالقضايا العمالية.



رئيس لجنة الشكاوى في نقابة الصيادلة أمين خالد ورئيسة قسم الخدمات والرقابة والتفتيش والشكاوى في النقابة نداء عواد أشارا خلال الندوة أن القسم المعني بحل الشكاوى المتعلقة بالحقوق العمالية للموظفين بالإضافة للقضايا التجارية بين الصيادلة والمخالفات المهنية وشكاوى المواطنين.



وبينا أنه جرى تقديم زهاء 5500 شكوى تم حل 5270 منها داخليا دون الوصول للمحاكم منذ تأسيس القسم عام 2019.



وتحدث في الندوة مندوبا وزارة العمل محمد عثامنة ومحمد تيم، واستعراضا أهم القوانين في قانون العمل الأردني التي تتعلق بالصيادلة الموظفين عموما من عقود عمل وأنواعها وإجازات سنوية ومرضية وأمومة وعطل رسمية وساعات عمل إضافي وجزئي وغير ذلك وتحدثا عن آلية تقديم الشكاوى العمالية من خلال منصة حماية التي أطلقت في 2/6/2020 وقدم من خلالها لغاية الآن 51162 شكوى منها 13600 من قبل إناث.



وتحدث مدير مديرية الاستشارات القانونية في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي مهند القضاة قائلا إن أحكام قانون الضمان الإجتماعي تسري على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ وهذا يعني وجوب إشراك الصيادلة الموظفين في الضمان الاجتماعي حتى مع وجوب اشتراكهم بتقاعد النقابة وهذا الأمر يوجب مخالفة صاحب العمل الذي يخالف ذلك ووجوب إشراك الموظف بأثر رجعي.



وتحدث عن أنواع التأمينات التي يتضمنها قانون الضمان وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ثم تحدث عن آلية تقديم الشكاوى من خلال تطبيق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يمكن تنزيله على نظام إندرويد أو آيفون حتى لو لم يكن الموظف مشتركا بالضمان.