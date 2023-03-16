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الخميس، 16-03-2023 01:35 م

استفادة 19844 شخصا من البرنامج الوطني للتشغيل

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد الملتحقين بعمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل "تشغيل" 19844 شخصا ضمن اتفاقيات مع 934 منشأة من مؤسسات القطاع الخاص.

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وقالت وزارة العمل في احصائية عبر "فيسبوك" إن عدد الشواغر المتاحة في برنامج التشغيل الوطني وصل إلى نحو 56881 وظيفة.

 

 

وأضافت انه بلغ عدد المستفيدين من الذكور 10142، ومن الإناث  9702.

 

ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد بواقع 150 دينارا، تتوزع على 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات).

ودعا البرنامج الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo .


 




 

 


 

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