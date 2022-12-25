الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

استقرار أسعار الخضار اليوم الاحد

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الأحد، 25-12-2022 07:31 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم الاحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 4035.586 طن، توزعت على 2329.731 طن خضار،1343.879 طن فواكه، و 361.977 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 195.515 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 37 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد :



 




 

 


 

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