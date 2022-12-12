الإثنين 12-12-2022
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الإثنين، 12-12-2022 07:34 ص

ارتفاع سعر البندورة في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3187.290 طن، توزعت على 1850.226 طن خضار،1080.723 طن فواكه، و 256.340 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 184.108 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 55 قرش، بندورة من 13 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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