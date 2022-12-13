استقرار أسعار الخضار والفواكه اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3325.371 طن، توزعت على 1748.746 طن خضار،1276.751 طن فواكه، و 299.874 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 144.639 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 55 قرش، بندورة من 13 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



