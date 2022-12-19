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الإثنين، 19-12-2022 08:29 ص

3202 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

خضار


الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3202 طن، منها 2246 طنا من الخضار، و711 طنا من الفواكه و 244 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 إلى 20 قرشا، والبصل الناشف 35 إلى 45 قرشا، والبطاطا 35 إلى 55 قرشا، والبندورة 13 إلى 25 قرشا، والثوم 150 إلى 200 قرش، والجزر 35 إلى 60 قرشا، والخيار 15 إلى 25 قرشا، والزهرة 25 إلى 35 قرشا، والليمون 60 إلى 80 قرشا، والموز البلدي 40 إلى 85 قرشا.


 




 

 


 

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