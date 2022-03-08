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الثلاثاء، 08-03-2022 07:22 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم في السوق المركزي

خضار 6


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2791.679 طن، توزعت على 1692.800 طن خضار، 851.602 طن فواكه، و 247.276 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 275.169 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 15 إلى 40 قرش، خيار من 15 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:




 




 

 


 

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