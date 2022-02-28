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الإثنين، 28-02-2022 12:57 م

ارتفاع سعر البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

خضار 3


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 2783.082 طن، توزعت على 1717.975 طن خضار، 826.924 طن فواكه، و 238.183 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 237.180 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 20 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين :

 




 




 

 


 

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