اصابة 10 أشخاص بحادثين منفصلين في عمّان

الوكيل الإخباري - قال الملازم أول عبد المجيد الترك، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع 10 إصابات بحادثين مختلفين في العاصمة عمّان.

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وبيّن الترك، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن الإصابات الخمسة الأولى كانت إثر حريق شقة في عمّان بمنطقة الظهير، حيث تم إخماد الحريق ونقل المصابين إلى المدينة الطبية.



وأضاف أن الحادث الثاني كان باصابة 5 أشخاص بضيق تنفس بسبب الغاز المُنبعث من مدفأة الكاز، في منطقة الاشرفية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى البشير.



وأشار الترك إلى أنه تم التعامل مع حالتي ولادة من قبل مسعفي الدفاع المدني في محافظة إربد، حيث كانت الحالة الأولى لسيدة في منزلها بلواء الرمثا تعاني من آلام الولادة، والحالة الثانية داخل سيارة الإسعاف في لواء بني عبيد.



وأوضح الترك أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع تم التعامل مع 3424 حالة إسعافية مختلفة، و 336 حادث إنقاذ، و92 إطفاء .