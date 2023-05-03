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الأربعاء، 03-05-2023 10:27 ص

اصابة 13 شخصاً إثر حادثي تصادم منفصلين في عمّان

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الوكيل الإخباري - قالت الرائد نور العبادي من الدفاع المدني، تم التعامل أمس مع 8 إصابات إثر حادث تصادم وقع بين باص عمومي و5 مركبات في منطقة ابو نصير .

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وبينت العبادي خلال التقرير الصباحي، عبر إذاعة الأمن العام، انه تم التعامل مع حادث تصادم آخر بين مركبتين في منطقة الدوار الرابع نتج عنه 5 إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى.


وأشارت إلى أنه تم التعامل مع اصابة شخص في منطقة البيادر، إثر حريق محل تجاري، نتيجة تراكم الزيوت على أداة طهي.


وبينت أنه تم التعامل مع 1307 حالات اسعافية خلال 24 ساعة، كما تم التعامل مع 109 حوادث إنقاذ، و42 حالة اطفاء. 


 




 

 


 

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