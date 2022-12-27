اصابتان بحادث تتابع قريب في صويلح

الوكيل الإخباري -

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أصيب شخصان بإصابات مختلفة، إثر حادث تتابع قريب، وقع أمس الاثنين، في منطقة صويلح .وقال مندوب إدارة السير، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن التتابع القريب يعتبر من أهم مسببات الحوادث المرورية خلال الأجواء الماطرة.وأكد على انتشار المرتبات أمام قاعات الثانوية العامة لسحب وتفريغ السير لتأمين وصول الطلبة إلى المراكز الامتحانية بكل سهولة ويسر.وبيّن المندوب أن الكوادر انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر لكشف جميع الطرق وسحب حركة السير وإزالة العوائق أولاً بأول والعمل ضمن الرقابة مرورية على مدار الساعة على كافة الطرق.