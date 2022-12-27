الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 09:05 ص

اصابتان بحادث تتابع قريب في صويلح

شرطة سير (1)


الوكيل الإخباري - أصيب شخصان بإصابات مختلفة، إثر حادث تتابع قريب، وقع أمس الاثنين، في منطقة صويلح .اضافة اعلان


وقال مندوب إدارة السير، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن التتابع القريب يعتبر من أهم مسببات الحوادث المرورية خلال الأجواء الماطرة.

وأكد على انتشار المرتبات أمام قاعات الثانوية العامة لسحب وتفريغ السير لتأمين وصول الطلبة إلى المراكز الامتحانية بكل سهولة ويسر.

وبيّن المندوب أن الكوادر انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر لكشف جميع الطرق وسحب حركة السير وإزالة العوائق أولاً بأول والعمل ضمن الرقابة مرورية على مدار الساعة على كافة الطرق.

 




 

 


 

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