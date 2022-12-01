الامن العام : اشتباك مسلح والقبض على مطلوبين خطرين

الوكيل الاخباري - واصلت مديرية الأمن العام عملياتها النوعية لملاحقة تجار المخدرات ومروجيها والمصنفين الخطرين ومداهمتهم والقبض عليهم في محافظات المملكة ومناطقها، وبتعاون وتنسيق عملياتي كبير مع مديريات الشرطة والوحدات المختصة في مديرية الأمن العام.



وداهمت الفرق الأمنية المختصة من إدارتي مكافحة المخدرات، والبحث الجنائي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مطلوبَين مصنفين بالخطرين في محافظتي عجلون، وجرش وألقت القبض عليهما ، بينما ألقي القبض على مصنف خطر جداً بمداهمة في معان.



وفي القضية الأولى بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أنّ فرق التحقيق تمكنت من تحديد مكان الشخص المصنف بالخطر والمطلوب على قضايا المخدرات وترويع المواطنين وفرض الإتاوات في محافطة عجلون ، لافتاً إلى أن فريقاً خاصاً داهمه وألقى القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة للقوة .



وفي المداهمة الثانية، حددت فرق التحقيق مكان وجود مطلوب خطر ومسلح آخر في محافظة جرش وبحقه العديد من الطلبات على قضايا المخدرات واطلاق العيارات النارية ، وعند مداهمته قام بإطلاق عيارات نارية مباشرة باتجاه القوة وتم التعامل معه والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة .

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