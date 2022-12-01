الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

تحذير حكومي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

شمول منتفعي المعونة الوطنية بالتأمين الصحي

الامن العام : اشتباك مسلح والقبض على مطلوبين خطرين

قرار من السيسي بعزل نائب رئيس مجلس الدولة

مشروع تخرج لطالبتين من آل البيت ضمن أفضل 10 مشاريع على مستوى العالم

مركز شابات معان ينفذ مبادرات مجتمعية

ماكرون: الدعم الأمريكي للصناعات المحلية يخلق أرضية غير متكافئة

أمين عام وزارة التربية تتفقد مدارس في لواءي الطيبة والوسطية

مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص

هناندة رئيسا لجامعة عجلون الوطنية

الخميس، 01-12-2022 08:59 م

الامن العام : اشتباك مسلح والقبض على مطلوبين خطرين

الأمن العام


الوكيل الاخباري - واصلت مديرية الأمن العام عملياتها النوعية لملاحقة تجار المخدرات ومروجيها والمصنفين الخطرين ومداهمتهم والقبض عليهم في محافظات المملكة ومناطقها، وبتعاون وتنسيق عملياتي كبير مع مديريات الشرطة والوحدات المختصة في مديرية الأمن العام.

وداهمت الفرق الأمنية المختصة من إدارتي مكافحة المخدرات، والبحث الجنائي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مطلوبَين مصنفين بالخطرين في محافظتي عجلون، وجرش وألقت القبض عليهما  ، بينما ألقي القبض على مصنف خطر جداً بمداهمة في معان.

وفي القضية الأولى بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أنّ فرق التحقيق تمكنت من تحديد مكان الشخص المصنف بالخطر والمطلوب على قضايا المخدرات وترويع المواطنين وفرض الإتاوات في محافطة عجلون ، لافتاً إلى أن فريقاً خاصاً داهمه وألقى القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة للقوة .

وفي المداهمة الثانية، حددت فرق التحقيق مكان وجود مطلوب خطر ومسلح آخر في محافظة جرش وبحقه العديد من الطلبات على قضايا المخدرات واطلاق العيارات النارية ، وعند مداهمته قام بإطلاق عيارات نارية مباشرة باتجاه القوة وتم التعامل معه والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





وفي محافظة معان أُلقي القبض على المطلوب الثالث والمصنف بالخطر جداً بعد مداهمة مخبأ سرّي (سرداب ) أعدّه للاختباء من الأجهزة الامنية ، إذ أبدى وشقيقه مقاومة للقوة الا انه تمت السيطرة عليهما وضبط كمية من الحبوب المخدرة بحوزته.



وأكّدت مديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات وبمساندة من مديريات الشرطة والإدارات والوحدات المختصة، ماضية لتنفيذ أهدافها في حماية المجتمع من شرور المخدرات وتجارها ومروجيها وستبذل كل الجهود الممكنة لضمان القبض عليهم لتقديمهم ليد العدالة حتى ينالوا عقابهم الرادع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
30bea2d3-77

تحذير حكومي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

1120222122151391506140

شمول منتفعي المعونة الوطنية بالتأمين الصحي

1020226125655836923348

مشروع تخرج لطالبتين من آل البيت ضمن أفضل 10 مشاريع على مستوى العالم

11202227182353882399244

مركز شابات معان ينفذ مبادرات مجتمعية

وزارة التربية والتعليم

أمين عام وزارة التربية تتفقد مدارس في لواءي الطيبة والوسطية

w

مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص

أخبار متعلقة
الأمن العام

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

الأمن العام

ضبط 280 شخصاً في 143 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة

10202220215320767627549

القبض على خمسة تجار ومروجين للمخدرات

الأمن العام

إدارة مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

الأمن العام

الامن العام : القبض على مطلوب خطير ومسلح - صور

الأمن العام

خلال الإحصائيات الأسبوعية : إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع 93 قضية اتجار وترويج