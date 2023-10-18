اضراب عام لمحلات الذهب والصاغة في الأردن الأربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن الاضراب العام لمحلات الذهب كافة في البلاد.



وقالت النقابة،في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري : " اغلاق محلات الذهب والصاغة كافة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الاهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار".



وأضافت، "اقل ما نستطيع تقديمه لشعبنا الأعزل المستهدف من قبل الكيان الصهيوني النازي الغاصب واستنكاراً لجرائمه وعدوانه الصارخ على اخواننا الآمنين العزل في "غزة العزة".

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