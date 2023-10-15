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الأحد، 15-10-2023 05:13 م

مجلس نقابة الصحفيين يستنكر انحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري - استنكر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بشدة انحياز الإعلام الغربي غير المهني وغير المسؤول لرواية الاحتلال الإسرائيلي وتجاهله لكل الإجرام الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجلس النقابة في بيان اليوم الأحد، إن أداء الإعلام الغربي كشف عن زيف القيم المهنية والحريات الصحفية التي طالما تغنى بها، وتجرد من أي معنى للمسؤولية الأخلاقية وضوابط التوازن الذي تفرض عليه أن ينقل ما تتعرض له الإنسانية من ذبح وإبادة في قطاع غزة.

وأضاف "لقد أظهر الانحياز الإعلامي الغربي الأعمى لكل ما يقوله الكيان، والتجاهل التام للسردية الفلسطينية والعربية حاجتنا إلى إعلام ناطق بلغات العالم المختلفة لكشف أكاذيب وتزييف إعلام الغرب للحقائق في حالة من النفاق يندى لها الجبين".

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