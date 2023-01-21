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الوطني للأمن السيبراني يحذر من طلبات الصداقة على منصات التواصل - فيديو

السبت، 21-01-2023 11:25 ص

الوطني للأمن السيبراني يحذر من طلبات الصداقة على منصات التواصل - فيديو

كيفية منع طلبات الصداقة نهائيا في الفيس بوك


الوكيل الإخباري - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني الأردنيين، اليوم السبت، من قبول طلبات الصداقة على منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين.

وقال المركز، في فيديو نشره على فيسبوك إن قبول طلبات الصداقة على منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين والذي من المحتمل أن يكونوا مخترقين، يمنحهم الصلاحية لمعرفة معلومات مهمة عن حياتك الشخصية مما يساعدهم على ابتكار سيناريوهات حول معرفتهم لعائلتك وأصدقائك وبالتالي استخدامها لاختراقك وسرقة معلوماتك الشخصية.

وجاء ذلك ضمن حملة تواصل بأمان الذي أطلقها المركز الوطني للأمن السيبراني سابقا.

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