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الإثنين، 23-01-2023 09:41 ص

الوطني للأمن السيبراني يدعو إلى تفعيل المصادقة الثنائية على منصات التواصل

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الوكيل الاخباري-دعا المركز الوطني للأمن السيبراني الأردنيين، اليوم الاثنين، تفعيل خاصية المصادقة الثنائية أو Two Factors Authentication.

وقال الامن السيبراني في منشور له عبر منصة "فيسبوك" إن المصادقة الثنائية من من الخصائص التي عليك التأكد دوما من تفعيلها على جميع حساباتك المهمة وبالتحديد حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي

وأضاف أنه يمكن تفعيل هذه الخاصية بكل سهولة من قسم الإعدادات في تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة حيث تمنحك هذه الخاصية القدرة على معرفة ما إذا كان هنالك شخص آخر يحاول الدخول إلى حساباتك.

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