اعتماد 4 مسالخ لاستيراد اللحوم من جورجيا.. وهذه الشروط

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة علي أبو نقطة اعتماد 4 مسالخ للحوم المستوردة من جورجيا.

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وقال أبو نقطة لـ"الوكيل الإخباري"، إن لجنة اعتماد المسالخ في الوزارة قررت اعتماد هذه المسالخ بناءً على الوثائق المقدمة للحصول على الاعتماد.

وأضاف أن الوزارة كانت تعتمد مسلخين في جورجيا قبل أن تتقدم مسالخ جديدة خلال الأسبوعين الماضيين للحصول على الموافقة والاعتماد وتصبح 4.

وأشار إلى أن عدد المسالخ مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أبو نقطة أنه يتم المصادقة على المسالخ في أوروبا واليابان وأستراليا وكندا بمجرد إرسال كتاب يفيد بترخيصها من وزارة الزراعة في هذه الدول.

وتابع من ضمن الشروط للموافقة على الاعتماد أن يحمل المسلخ شهادة ISO وشهادة الذبح الحلال.

وأوضح أن اللجنة تدرس اعتماد المسالخ في باقي الدول في حال قدمت الوثائق المطلوبة، مؤكدا أنه لا يوجد تحفظ لدى الوزارة على اعتماد أي مسلخ في أي دولة ما دامت تحقق الشروط الصحية.

وكانت وزارة الزراعة قد منحت مؤخرا 9 رخص لاستيراد المواشي الحيّة واللحوم من جورجيا، واشترطت أن يتم ذبح الخروف في مسالخ معتمدة وإزالة اللية.