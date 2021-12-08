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الأربعاء، 08-12-2021 04:09 م

اقتراب استيراد الأردن للحوم الجورجية.. والزراعة: التنافسية تقلل الأسعار

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الوكيل الإخباري - منحت وزارة الزراعة نحو 6-7 رخص لاستيراد لحوم ومواشي من جورجيا بحسب مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي.

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وقال الصمادي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرخص التي منحتها الوزارة للمستثمرين سارية المفعول لمدة شهر واحد، مضيفا أن الاستيراد قد يبدأ خلال الفترة القليلة القادمة.


وأضاف أن هذه الرخص قابلة للتجديد ما لم يطرأ أي جديد على الحالة الصحية أو الوبائية في الدول التي نستورد منها، مشيرا إلى أن الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية في الأردن أولوية لدى الوزارة.


وأوضح الصمادي أن استيراد اللحوم والمواشي من عدة مناشئ حول العالم هي سياسة يجب على الوزارة اتباعها حتى لا تعتمد على منشأ واحد فقط وذلك في ظل الطلب الكبير والمتزايد على الغذاء بعد جائحة كورونا.


وبيّن أنه كلما زادت البدائل والتنافسية بين التجار في السوق المحلية انخفضت الأسعار وهذا يصب في صالح المواطن الأردني الذي يستطيع بدوره البحث عن المنتج الأفضل بالنسبة له وشرائه.


وشدد على أن الشروط التي وضعتها الوزارة لاستيراد الأغنام واللحوم من جورجيا جاءت بهدف حماية المستهلك الأردني من الغش وحفاظا على حقوق التجار والمستهلكين.


ولفت إلى أن الأردن يستورد لحوم الأغنام من 10 وجهات عالمية، وهو ما يوفر البديل دوما في حال حدوث مرض أو إصابات في أحد المناشئ وبما يضمن توفر اللحوم في السوق المحلية باستمرار.

 

وانخفضت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع قرب استيراد اللحوم من جورجيا.

 




 

 


 

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