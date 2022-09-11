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الأحد، 11-09-2022 04:40 م

اعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسميَّة من الغرامات

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الوكيل الاخباري -  قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسميَّة مما نسبته (100%) من الغرامات المستحقة بذمتهم.

واشترط القرار تسديد كامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة دفعة واحدة لدى وزارة الماليَّة / مديريَّة الأموال العامَّة، لمن لهم قيود لدى هذه المديريَّة، أو للجامعة المعنيَّة مباشرة، وذلك حتى نهاية دوام يوم 31/12/2022م.

وشمل القرار قضايا المبعوثين التي صدرت بها أحكام قطعيَّة لصالح الجامعات أو ما زالت منظورة لدى القضاء. كما اعتبر القرار أيَّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبعوثين للجامعات أو لوزارة الماليَّة من أصل النَّفقات الفعليَّة.

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