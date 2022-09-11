إقرار نظام معدل للنقاط المرورية

الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام النِّقاط المروريَّة لسنة 2022م؛ بهدف إضافة بعض مخالفات السَّير التي تتكرَّر باستمرار وتشكِّل نسبة عالية من حوادث السَّير الخطرة.



كما أقرَّ المجلس نظام مركز زها الثَّقافي لسنة 2022م، الذي ينظِّم جميع الشؤون المتعلِّقة بالمركز لتمكينه من تحقيق الأهداف التي تمَّ إنشاؤه من أجلها.



ووافق مجلس الوزراء على خطَّة إصدار الطَّوابع البريديَّة لعام 2023م، واستكمال الإجراءات اللازمة لها بالتَّنسيق مع وزارة السِّياحة والآثار حيال اختيار صور الطَّوابع البريديَّة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة