السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 10-02-2024 04:38 م

انطلاق أعمال ملتقى التعليم العالي 2024

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الوكيل الاخباري - انطلقت في الجامعة الأردنية اليوم السبت، أعمال ملتقى التعليم العالي 2024، الذي يستمر يومين يناقش خلالها أربعة محاور هي : الحاكمية، والتمويل، وسياسات القبول الجامعي، والبحث العلمي.

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وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن قطاع التعليم العالي موضع اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، انطلاقا من أن هذا القطاع أداة لتسريع التنمية، وتحديث الدولة وتنمية مواردها البشرية المؤهلة التي تشكل رأس المال الحقيقي للأردنيين.

 

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