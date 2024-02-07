الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

السفير العضايلة يسلّم وثيقة تصديق الأردن على اتفاقية العمل العربية

احتفالات أردنية كبيرة في الدوحة

أوقاف الرصيفة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

قطر: رد حماس حول مقترح هدنة غزة "إيجابي" ويتضمن ملاحظات

رئيس النواب: النشامى يهدون الوطن أجمل هدية

الاحتلال: 31 من المحتجزين المتبقين بغزة لقوا حتفهم

رئيس الوزراء للنشامى : أسعدتم كل بيت أردني

ولي العهد يحتفل بشوارع عمان - فيديو

اول رد من حركة حماس على اتفاق وقف الحرب بغزة

إحالة ضباط في الأمن العام إلى التقاعد - اسماء

الأربعاء، 07-02-2024 01:11 ص

السفير العضايلة يسلّم وثيقة تصديق الأردن على اتفاقية العمل العربية

1


الوكيل الاخباري – مندوباً عن الحكومة الأردنية، سلّم السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، وثيقة تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية العمل العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور.

اضافة اعلان


وأودع العضايلة وثيقة التصديق إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في مراسم جرت لهذه الغاية، في مقر المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى التوقيع المتبادل على نسختين أصليتين من محضر التسليم، من قبل السفير العضايلة، ممثلاً عن المملكة، والمطيري ممثلاً عن منظمة العمل العربية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

احتفالات أردنية كبيرة في الدوحة

22024515017366578803

أوقاف الرصيفة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء للنشامى : أسعدتم كل بيت أردني

web (2)

ولي العهد يحتفل بشوارع عمان - فيديو

مديرية الامن العام

إحالة ضباط في الأمن العام إلى التقاعد - اسماء

وزارة الخارجية

بيان اردني بشأن تركيا

أخبار متعلقة
11

الصحفي عوني بدر في ذمة الله

559121Image1-1180x677_d

اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية

طرق_تدوير_النفايات

بلدية إربد تُنظم عمل "جامعي النفايات لغايات التدوير" في المدينة

22

تمديد فترة التقدم للإستثمار بـ تلفريك عجلون

وزارة الخارجية

وفد رسمي أردني إلى جنيف لمناقشة تقرير المملكة في مجلس حقوق الإنسان

8

محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالواقع التعليمي بالمحافظة