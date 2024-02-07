السفير العضايلة يسلّم وثيقة تصديق الأردن على اتفاقية العمل العربية

الوكيل الاخباري – مندوباً عن الحكومة الأردنية، سلّم السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، وثيقة تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية العمل العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور.

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وأودع العضايلة وثيقة التصديق إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في مراسم جرت لهذه الغاية، في مقر المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى التوقيع المتبادل على نسختين أصليتين من محضر التسليم، من قبل السفير العضايلة، ممثلاً عن المملكة، والمطيري ممثلاً عن منظمة العمل العربية.