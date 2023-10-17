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الثلاثاء، 17-10-2023 11:25 ص

انطلاق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب غدا

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الوكيل الإخباري - تنطلق في عمان يوم غدٍ الأربعاء، أعمال المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، تحت شعار "القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي".

ويحظى المؤتمر الذي يستمر يومين، برعاية ملكية سامية، وبمشاركة رسمية عربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل.

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وستشهد أعمال المؤتمر إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرض مخرجاتها على القادة العرب بالقمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.


وقالت غرفة تجارة الأردن في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر سيوفر منصة للدول العربية لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتوفرة لديها وبما يفضي لإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة تدفع وتعزز التنمية الشاملة، وتسهم بمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.


و أضافت أن المؤتمر سيسهم بالتعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة بالدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، وعرض رؤية العديد منها للمشروعات الاستثمارية التي تهدف للوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.


وحسب بيان الغرفة، سيشهد المؤتمر حضورا واسعا وبارزا لأصحاب الأعمال في البلدان العربية أو المقيمين بالدول الأجنبية، ما يشكل فرصة مهمة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية واستقطاب الاستثمارات للبلدان العربية.


وأكدت الغرفة أن الأردن والبلدان العربية تمتلك المقومات المهمة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية الضخمة بمختلف القطاعات سواء في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.

 




 

 


 

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