الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 06-07-2023 03:31 م

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الاخباري - أعلن صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن طرح الأراضي ضمن مشروع أراضي عين ارباط / طبربور (المرحلة الثانية) وعلى النحو التالي:

- البدء باستلام طلبات الشراء من الضباط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/7/9 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2023/7/27.

- يشترط أن يكون الضابط غير مستفيد من قروض أو مشاريع صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية سابقا.ً

- أن لا يتجاوز تاريخ ترفيعه لرتبة ملازم تاريخ 31/7/2005 وسيتم التخصيص حسب الاقدمية.

- للمزيد من المعلومات يرجى التواصل خلال ساعات الدوام الرسمي على هاتف رقم 0775702311.

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