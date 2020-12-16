اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات المؤمن عليهن الحاصلات على بدل اجازة الأمومة للاستفادة من برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة أو من خلال المنزل.وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن برنامج رعاية تستفيد منه كل امرأة عاملة مشمولة بتأمين الأمومة شريطة ان تقع إجازة الأمومة بعد نفاذ نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة ( رعاية ) أو أن تكون اجازة الأمومة بدأت قبل سريان النظام ولم تنتهي بعد نفاذه، وأن لا يزيد أجرها الخاضع للاقتطاع عند بدء اجازة الأمومة عن (1000) دينار شهرياً، مبينةً أن مدة الاستفادة من برنامج رعاية هي ستة أشهر قبل إكمال طفلها الذي استحقت إجازة الأمومة عنه الخمس سنوات، وذلك بهدف دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية لها.وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليها التي ترغب الحصول على بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة يترتب عليها تزويد صاحب الحضانة أو ضابط ارتباطها برقمها الوطني ورقم طفلها الوطني أو الشخصي في حال كان غير أردني وذلك لغايات تقديم طلب بدل الرعاية لها من خلال دار الحضانة، كما بإمكانها بأي وقت معرفة الحضانات المعتمدة لدى المؤسسة من خلال الرابط: (https://cutt.us/kVY8m).وأضافت المؤسسة أنه يتعيّن على صاحب الحضانة او ضابط الارتباط بعد حصوله على الرقم الوطني أو الشخصي للأم العاملة وطفلها بالدخول على حساب المنشأة في موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والدخول على خدمات رعاية حضانة وتقديم طلب إضافة طفل واستكمال الإجراءات المطلوبة وارسال الطلب، ومن ثم تقوم المؤسسة بدفع الرسوم الشهرية عن حضانة الطفل أو البدل المستحق للمرأة العاملة أيُّهما أقل وذلك بشكل مباشر للحضانة.وأشارت المؤسسة إلى أن الحضانات التي لم يتم اعتمادها في برنامج رعاية بإمكانها بأي وقت الدخول لحسابها الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني ومن خدمات رعاية طفل تقديم (طلب اعتماد حضانة ببرنامج رعاية) وتعبئة البيانات المطلوبة منه وطباعة الطلب وتوقيعه من قبل المفوضين بالتوقيع عن الحضانة أو المنشأة، ومن ثم تسليمه في أي فرع من فروع المؤسسة.وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة (6) أشهر وفقاً للأجر الشهري للمؤمن عليها بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.أما بالنسبة للمؤمن عليها التي ترغب بالحصول على بدل رعاية منزلية بإمكانها الدخول مباشرة لحسابها الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني وتقديم طلب رعاية منزلية من خدمات الأمومة، وتعبئة البيانات المطلوبة وتحديد آلية الدفع ومن ثم ارسال الطلب، حيث يصرف لها بدل الرعاية لستة أشهر وبقيمة (25) دينار شهرياً للطفل الواحد شريطة أن لا يتجاوز الأجر الخاضع للضمان ألف دينار عند بدء إجازة الأمومة، مبينةّ أن الصرف يكون في هذه الحالة بشكل مباشر للأم العاملة وفقاً لطريقة الدفع التي تقوم بتحديدها عند تقديم الطلب، كما متاح لها إيقاف طلب بدل الرعاية من خلال إدخال الرقم الوطني أو الشخصي للطفل وإدخال رقم التحقق الذي يتم ارساله برسالة sms على الهاتف المحمول.