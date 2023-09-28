اعلان هام من الجيش للذكور مواليد عام 2006

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد - شعبة التعبئة والجيش الشعبي بأنه يتوجب على جميع مواليد عام (2006) الذكور ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم للحصول على دفاتر خدمة علم وذلك لتصويب أوضاعهم وحصرهم اعتبارا من يوم الأحد الموافق (1) تشرين الأول 2023 واستنادا للمادة (15) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986



وأضافت أن القانون ينص على "كل أردني ذكر أكمل السابعة عشرة من عمره ضرورة الحصول على دفتر خدمة علم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من عمره" .



ونوهت أن صرف دفتر خدمة العلم للطلاب المنتظمين على مقاعد الدراسة سيكون من خلال مندوبين من مدارسهم وبالتنسيق مع فروع التعبئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

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