الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

اعلان هام من القبول الموحد لطلبة التوجيهي- رابط

5 علامات على الجلد قد تشير لإصابتك بمرض السكري

ولي العهد يزور محافظة معان

الامن العام : وفاة شاب احرق غرفته في منزل ذويه

إيقاف القبول في 74 تخصصا لمرحلة البكالوريوس و114 للكليات

المستقلة للانتخاب تنظم حفل اعمال ملتقى أنا أشارك الشبابي الأول

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

شاهد : حادث سير غريب في الاردن - صورة

اختتام دورة الأمن والحماية الخاصة في مديرية أمن وحماية المطارات

الخميس، 10-08-2023 07:05 م

اعلان هام من القبول الموحد لطلبة التوجيهي- رابط

479428_6_1690577014


الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أنه واستعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2023-2024، فإن الوحدة قد أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني بقسميه قسم مرحلة البكالوريوس، وقسم مرحلة الدبلوم المتوسط، خاصةً التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي القادم من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس وعددها (523) تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، و طلب القبول الموحد  لمرحلة الدبلوم  وعددها (121) تخصصاً في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، إضافةً إلى طلب آخر للقبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية وعددها (12) تخصص،حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية وفقاً لدراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام (2022 - 2023).

اضافة اعلان


وتدعو الوحدة جميع الطلبة الناجحين في إمتحان الثانوية العامة لهذا العام سواءً من داخل أو خارج الأردن وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي (www.admhec.gov.jo)وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في السنوات الخمس الأخيرة للاسترشاد بها فقط، والأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد ، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.


كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديث بيانات البوابة الإلكترونية "اختر تخصصك" والتي تتضمن خطة توجيهية وارشادية للطلبة لاطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والاقليمي وتوفير العديد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، كما تتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم المهني والتقني،  ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية وبعض الدراسات المتعلقة بالموضوع والتي تساعد الطالب في اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل، كما تحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص وما هي الصعاب التي تواجهه وكيف يمكن أن يتغلب عليها، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية، ويمكن الدخول إلى هذه البوابة من خلال الرابط التالي (http://admhec.gov.jo/mjr2017/)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820238233422442436219

ولي العهد يزور محافظة معان

الأمن العام

الامن العام : وفاة شاب احرق غرفته في منزل ذويه

555555

المستقلة للانتخاب تنظم حفل اعمال ملتقى أنا أشارك الشبابي الأول

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

5

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

82023318162284866825

شاهد : حادث سير غريب في الاردن - صورة

أخبار متعلقة
7

جامعة البلقاء التطبيقية تعلن بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية

M63A1570

التعليم العالي: إطلاق مواقع القبول الموحد والتخصصات المطروحة نهاية الأسبوع الحالي

البلقاء

انتهاء الامتحانات العملية لطلبة "الشامل" اليوم

72023277552884740166

البلقاء التطبيقية تكرم فريقها المشارك ببطولة الجامعات للتايكوندو

8034_1

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

64c0c6fe686e7

البلقاء التطبيقية تستحدث 4 تخصصات جديدة في برنامج البكالوريس التقني