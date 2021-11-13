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السبت، 13-11-2021 03:30 م

افتتاح أكاديمية دولية للواقع الافتراضي للأبحاث والتدريب

واقع


الوكيل الإخباري - أعلن "المؤتمر الأول لتكنولوجيا الواقع الافتراضي و المعزز"، الذي انطلقت فعالياته في غرفة صناعة عمان، اليوم السبت، عن افتتاح أول أكاديمية في الأردن والوطن العربي والشرق الأوسط للواقع الافتراضي، تحت مسمى "الأكاديمية الدولية للواقع الافتراضي للأبحاث والتدريب".

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ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأردنية لتكنولوجيا الواقع الافتراضي و المعزز، وجاهيا و افتراضيا، ممثلون عن دول فنلندا والدنمارك وكندا والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان، بالإضافة إلى الأردن.


وقال المدير العام للأكاديمية، نضال خورما، نحن اليوم بصدد إطلاق أحدث أنواع التكنولوجيا على مستوى العالم في الأردن للتدريب والأبحاث والتطوير، والقادمة من فنلندا والدنمارك وكندا والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان، وهي تقنية الواقع الافتراضي والمعزز التي تعد من أهم تقنيات العصر الحديث.


وأضاف أن النقص الهائل في موارد هذه التقنية بشريا وصناعيا، يعالجه التطور التقني المتسارع من خلال التجربة في العالم الحقيقي أو أنها قد تكون خيالية تماما، فالواقع الافتراضي هو مصطلح يطلق على محاكاة جهاز الكمبيوتر للبيئات التي يمكن محاكاتها ماديا في العالم الحقيقي.


وأردف "حملنا على عاتقنا تدريب وتأهيل شبابنا ليكونوا قادرين على تطوير برامج الواقع الافتراضي لخدمة بلادهم ، وجرى التصميم لتلبية حاجات السوق العالمي التقني لتصبح جزءا من التقنيات الذكية في عصر الرقمنة وثورة التكنولوجيا الحديثة.


من جهته، قال الرئيس التنفيذي للجمعية والمؤسس والمدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور مايك جبارين، إن هذه التكنولوجيا بحاجة لعقول وإدارة ومواقع ومختبرات عالمية يعمل بها الطالب وعقول نيرة وإدارة صحيحة ودورات علمية، لتستطيع الوصول إلى أعلى المستويات في العالم دون حاجة إلى منح ومساعدات، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي يعقد عالميا، تشارك فيه دول أتت بتكنولوجيا متطورة نعمل على نقلها لجامعاتنا ومراكزنا العلمية، وتدريب الشباب عن طريق الأبحاث لإنتاج هذه التكنولوجيا في الأردن.


ولفت إلى أن هناك فرصة عالمية خلال السنوات الخمس القادمة لوضع الأردن على الخريطة العالمية لإنتاج هذه التكنولوجيا.




 




 

 


 

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