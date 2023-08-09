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الأربعاء، 09-08-2023 11:34 ص

افتتاح المشاغل الهندسية في أكاديمية الأمير الحسين للحماية المدنية

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم في أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية المشاغل الهندسية التابعة لقسمي العلوم الهندسية والإدارية بالأكاديمية. اضافة اعلان


ويأتي افتتاح هذه المشاغل في إطار منظومة التطوير والتحديث التي تنتهجها مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، خاصة المعاهد التدريبية والأكاديمية، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى خريجيها ويحافظ على مكانتها العلمية.  

وتحرص مديرية الأمن العام على رفد الأكاديمية التي تأسست عام 2009 كجامعة رائدة بالمنطقة في مجالات علوم الدفاع المدني والحماية المدنية بكافة الاحتياجات البشرية واللوجستية اللازمة للنهوض بأدائها الأكاديمي في مختلف الجوانب العملية والتطبيقية، الأمر الذي من شأنه مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات المعرفية المتوافقة وأحدث الخطط الدراسية وبما يسهم في الحفاظ على مكانتها المحلية والإقليمية والدولية.

واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدمه عميد الأكاديمية الأستاذ الدكتور موفق الخالدي حول أبرز المزايا التطبيقية العملية التي ستوفرها المشاغل للطلبة بالإضافة إلى مجمل الخطط والمناهج والتخصصات التعليمية والتدريبية الحديثة المتوائمة مع أحدث المستجدات المتعلقة بعلوم الدفاع المدني والحماية المدنية.

 




 

 


 

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