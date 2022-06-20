افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

الوكيل الإخباري-نظمت جمعية البوصلة للثقافة والفنون مساء امس الاحد، معرض الفن التشكيلي الثالث للهواة في قاعة فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

اضافة اعلان



والمعرض الذي رعى حفل افتتاحه مندوبا عن وزيرة الثقافة، أمين عام الوزارة هزاع البراري، ويستمر 3 أيام، اشتمل على 120 لوحة فنية تشكيلية استخدمت فيها ألوان الأكريليك والزيتية. ومثلت مدارس فنية مختلفة ومنها الرومانسية، والانطباعية، والتجريدية.



واشرف الفنان محمود أسعد، على الدورات التدريبية في الرسم، للمشاركين في المعرض وهم؛ باسمة العزة، وبكر الماضي، وحنان الفقهاء، ودعد البرغوثي، وريما التميمي، وزهرة صبري، وطرب أبو زهرة، وفائزة المرزقاني، وكارين مقدادي، وماجدة علاوي، ونتاشا رئيس ونسرين الشيخ.



وسيصاحب المعرض على مدار يومي: الاثنين والثلاثاء، جلسات حوارية صباحية ومسائية مع قامات فنية وثقافية حول موضوعات تعنى بإثراء الساحة الثقافية فيما يتعلق بالفن التشكيلي واتجاهاته والغاية منه.



وجمعية البوصلة للثقافة والفنون، تأسست عام 2018، كجمعية ثقافية تطوعية غير ربحية، رؤيتها نحو ثقافة عربية انتاجية ومجتمع معرفي، ورسالتها تأصيل الثقافة الجادة التي تسهم في نشر الوعي لدى الأفراد وتوجيه بوصلتهم نحو قضايا أمتهم الأساسية وتراثهم الغني الأصيل ورفع الذائقة الفنية الجمالية للأفراد بمختلف مستوياتهم وفئاتهم العمرية وتعزيز ثقافة الإنتاج الحرفي اليدوي.