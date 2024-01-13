افتتاح اليوم العلمي في الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية

الوكيل الاخباري - افتتحت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، فعاليات اليوم العلمي في الأمن السيبراني، الذي نظمته عمادة كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة.

اضافة اعلان



وقال عميد الكلية الدكتور فراس الغانم، في بيان صحفي اليوم السبت، إن تنظيم هذه الفعالية يأتي من إيمان الكلية بأهمية هذه النشاطات العلمية وضرورتها، للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتبادل الخبرات ومناقشة آخر ما توصل إليه المتخصصون في مجالات الأمن السيبراني المتعددة.



وأضاف، أن الجامعة سباقة في إعادة تصور الفضاء السيبراني، ووضع الأطر العلمية لإنشاء نظام بيئي رقمي آمن، من خلال تعليم الأجيال المقبلة من المتخصصين في الأمن السيبراني، ونشر الأبحاث في أرقى المجلات المتخصصة، وعمل المشاريع التطبيقية، والحصول على مراكز متقدمة في أهم المسابقات المحلية والإقليمية والدولية .

من جانبه، قال رئيس قسم الأمن السيبراني الدكتور مصطفى الفيومي، إن تعزيز البنى التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات الفنية في مجال الأمن السيبراني ركيزتان أساسيتان في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.



وتضمن اليوم العلمي جلستين نقاشيتن تمحورت الأولى حول: استراتيجيات وتشريعات الأمن السيبراني في الأردن وأدارها الدكتور محمد النبهان، في حين تناولت الثانية التي أدارها الدكتور علي الحاج، "المهن في مجال الأمن السيبراني".



وعلى هامش اليوم العلمي، تم توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاكاديمية العلمية والبحثية، وبناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها، بحضور رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني الدكتور أحمد حياصات، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو.