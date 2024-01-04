جامعة الزرقاء تنفذ حملة نظافة وطنية في قضاء بيرين

الوكيل الاخباري - نفذت جامعة الزرقاء بالتعاون مع مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء حملة نظافة في قضاء بيرين/ منتزه الأمير هاشم، تأتي استكمالا للخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "بهمتنا...نحمي بيئتنا"، إذ تعنى بتنفيذ حملات نظافة في محافظات المملكة كافة.

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وتهدف لتعزيز مبدأ التشاركية مع الجهات المعنية في المحافظة على البيئة وعناصرها ونشر الوعي البيئي في المجتمع والتي تهدف للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.