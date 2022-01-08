افتتاح بانوراما قلعة الكرك السياحي

الوكيل الإخباري - افتتح مساء أمس الجمعة مشروع "بانوراما قلعة الكرك الصوت والضوء" السياحي بهدف الترويج السياحي للمدينة محليا وخارجيا.

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وقال عضو مجلس الأعيان جمال الصرايرة خلال رعايته حفل الافتتاح، إن هذا المشروع يعد من المشاريع السياحية الحيوية والمهمة لترويج المدينة سياحيا وثقافيا وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.



واشار الى ان المبادرات الشبابية الجماعية تأتي تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم تلك المبادرات بالعمل المنتج والفاعل الذي يوفر فرص عمل ويسهم في الحد من ظاهرة البطالة والفقر.



من جهته، أكد عضو مؤسسة إعمار الكرك حسين الطراونة، ان مشروع البانوراما من المنجزات المبكرة لمؤسسة إعمار الكرك والتي تساهم في ترويج المدينة التاريخية بكل مكوناتها السياحية والاثرية والثقافية والتراثية باعتبار مدينة الكرك متحفا مفتوحا وشاملا. واضاف، ان اختيار هذا الموقع الاستراتيجي على التلة المقابلة لقلعة الكرك المؤابية، جاء ليعبر عن رؤية مدينة الكرك بجمالياتها ومكوناتها المعبرة عن تاريخها المشرف عبر العصور.



وتحدث بالحفل الباحث الدكتور يوسف الحباشنة حول أبرز المحطات والحقب التاريخية التي تعاقبت على المدينة على مر العصور وما تركته من آثار شاهدة على عظمة الإنجاز لتكون إرثا تاريخيا وسياحيا مهما للأجيال.



بدوره أوضح المشرف على المشروع معاذ العساسفة، ان مشروع البانوراما السياحي تم بجهود مجموعة من الشباب من المدينة و وفر حوالي 20 فرصة عمل لشباب تم تدريبهم و تأهليهم على الخدمة السياحية، مشيرا الى ان من اهداف المشروع وضع مدينة الكرك على خارطة المدن السياحية في الاردن.



وأضاف، أن المشروع يوفر للسائح المشاهدة المباشرة لقلعة الكرك ومدينتها القديمة من خلال برنامج الصوت والضوء الذي يحكي قصة الكرك عبر العصور، لافتا إلى توفر مواقف للسيارات ومطاعم ومحلات تجارية ومناطق مظللة ومساحات خضراء وبرجا للسيطرة، كما روعي في تصميم المشروع وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى عناصر المشروع بسهولة ويسر.

