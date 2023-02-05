افتتاح دورتي قادة الكتائب وتخطيط العمليات في كلية القيادة والأركان

الوكيل الاخباري - افتتح في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الأحد، دورة قادة الكتائب والتفتيشات العسكرية رقم/10، ودورة تخطيط العمليات المشتركة رقم/1، بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية وعدد من ضباط الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية العميد الركن ظاهر المقدادي.



وتهدف دورة قادة الكتائب والتفتيشات العسكرية التي تستمر أربعة أسابيع إلى التأهيل القيادي لمنصب قائد الكتيبة وتعزيز الشخصية القيادية للضباط من خلال ما تقدمه من محاضرات نظرية في مجالات القيادة والإدارة وإدارة القوى البشرية والتفتيشات العسكرية.

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