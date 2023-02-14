افتتاح فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في الشونة الجنوبية

الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد سميرات، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والصندوق، بالتعاون مع مستشفى المقاصد، في منطقة الكرامة بلواء الشونة الجنوبية.



وقال السميرات، خلال كلمة ألقاها، بحضور العين سعود العدوان، ومساعد أمين عام الوزارة لشؤون الوعظ والإرشاد إسماعيل الخطبا، وعدد من أهالي ووجهاء المنطقة، إن الوزارة دأبت على عقد ملتقيات الوعظ والإرشاد إلى جانب الملتقيات الخيرية؛ تكريساً لدورها الديني والاجتماعي، مشيراً إلى أن الملتقيات تهدف إلى نشر الوعي والفكر الديني وتعاليم الإسلام السمحة.

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