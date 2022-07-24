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الأحد، 24-07-2022 07:45 م

افتتاح معرض حكايات من طين في إربد

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الوكيل الاخباري - أفتتح أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري في قاعة المعارض، مساء اليوم الأحد بمركز إربد الثقافي، معرضا للفن التشكيلي بعنوان "حكايات من طين"، للفنانة مها الطاهات، وذلك ضمن الاحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

وقالت الفنانة الطاهات لـ (بترا) إن المعرض أشتمل على 15 لوحة خزفية وعرضا لـ 15 قطعة خزفية، استخدمت فيها المدارس الواقعية والتكعيبية والسريالية والتجريدية، وجميع ألوان الخزف، ومنها "الأكريلك" والتزجيج.

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