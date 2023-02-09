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الخميس، 09-02-2023 04:37 م

افتتاح مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في عمان

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، الوزير أحمد عساف، اليوم الخميس، المقر الجديد للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في عمان.

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وقال الشبول، بحضور السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، إن شعب فلسطين لطالما تعرض لدعاية مضادة في القضية الفلسطينية، مؤكدا في هذا الإطار دعم جلالة الملك عبد الله الثاني المطلق للقضية، وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في كل المواقف والأحوال كاستراتيجية أردنية وطنية وقومية.


وأضاف أن وجود مكتب للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في عمان يعد إنجازا مهما وأساسيا لإبقاء صوت فلسطين قويا، لتجسيد صوت العدالة للقضية الأكثر تعرضا للظلم بالعالم، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام والتواصل الحديثة في إشعار العالم بعدالة هذه القضية أكثر من أي وقت مضى.


كما أكد الشبول استعداد الحكومة من خلال وزارة الاتصال الحكومي ووسائل الإعلام الرسمية لتقديم الدعم المطلوب للهيئة ومقرها الجديد، مشيرا إلى دور الإعلام الوطني في دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على مكانة وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.


من جهته، قال مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، أمين شحرور، إن افتتاح المقر في عمان يكسبها أهمية خاصة، لارتباطها الكبير بالقضية الفلسطينية، والمساعدة في إيصال رسالة فلسطين لكل العالم.


وبين أن افتتاح المقر الجديد للهيئة في عمان، يعكس العلاقات الأصيلة بين البلدين الشقيقين، والشراكة المتجذرة بين الإعلام الأردني والفلسطيني، مثمنا في هذا الإطار الدعم الأردني لتسهيل افتتاح المقر وعمله، ودعم السفارة الفلسطينية والتسهيلات التي قدمتها لهذه الغاية.


وأضاف أن الهيئة حرصت على توفير المعدات والإمكانات المطلوبة في مكتب عمان، لتمكين الطواقم من القيام بعملها على أكمل وجه، مشيرا إلى وجود فروع أُخرى للهيئة في كل من بيروت، وتونس، والقاهرة، ودمشق، وعشرات المراسلين حول العالم.


وأشار إلى دور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في دعم الإعلام الفلسطيني وتعزيز دوره؛ ليوصل رسالته، التي يحاول الاحتلال منعها عن العالم وطمس حقيقته، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تمنع هيئة الإعلام الفلسطينية من القيام بواجبها تجاه شعبها وقضيته العادلة.


وأشاد شحرور بدعم الصندوق القومي الفلسطيني، لافتتاح المقر، الذي يعد بصمة إضافية جديدة في تعزيز العلاقات الأردنية الفلسطينية، وإيصال صوت فلسطين عبر الأردن الشقيق.


بدوره، ثمن السفير الفلسطيني، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، هذا الإنجاز في ظل الظروف، التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني من معاناة وهجمات استيطانية، مشيرا إلى أهمية إيصال ذلك للعالم وتسليط الضوء عليه عبر وسائل الإعلام كافة.

 




 

 


 

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