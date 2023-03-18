الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش إن افتتاح مكتبة مركز اربد الثقافي ومركز إربد للفنون، يأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة الهادفة لخدمة المجتمع المحلي في المحافظة بمجال المطالعة والقراءة والفنون.



وأضاف خلال حفل الافتتاح اليوم السبت، مندوبا عن وزيرة الثقافة أن تجهيز مكتبة القراءة والمطالعة جاء على مستوى عال من قبل كوادر مديرية الثقافة بالمحافظة، مشيرا الى أن وزارة الثقافة تعد شريكا أساسيا مع البلديات ومديريات الثقافة ومع كل مواطن لديه ميول ثقافية في جميع المحافظات.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة