افتتاح مهرجان القراءة للجميع في بلدية جرش

الوكيل الاخباري - افتتح مساعد محافظ جرش، محمد العوامرة، معرض مكتبة الأسرة، بحضور عدد من مديري الدوائر في المحافظة.

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وقال مدير ثقافة جرش، الدكتور عقله القادري، إن الهدف من هذه المعارض، نشر مزيد من الثقافة بين المواطنين وتعميم الثقافة الوطنية لبناء مجتمع مثقف يدرك أهمية التحاور والتفاعل ويطور ذاته، مشيرا إلى أن الكتب تباع بشكل رمزي يصل فيها سعر الكتاب 35 قرشا والقصة 25 قرشا ليسهل تناولها من الجميع.