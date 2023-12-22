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الجمعة، 22-12-2023 03:29 م

بدء مرحلة الفحص التجريبي للخدمات الإلكترونية ببلدية جرش

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم، إنه تم البدء بمرحلة الفحص التجريبي للخدمات الإلكترونية لرخص المهن والإعلانات.

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وأضاف العتوم أنه تم الاطلاق التجريبي للخدمات الإلكترونية الخاصة برخص المهن والإعلانات ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية في البلديات والمنفذ بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.


وأشار إلى أن هذا المشروع جاء انسجاماً مع التوجيهات الملكية في أهمية تبسيط الإجراءات وأن يشعر المواطن بالفرق بالخدمات المقدمة، وهو المسؤول الحقيقي عن مدى تقييم هذه الخدمات ونجاحها، مشيراً إلى أن الخدمات شملت، تصديق عقد إيجار، وتقسيط رسوم الأبنية، والعوائد، وإيجارات ممتلكات البلدية، وخدمة الشكاوى والمقترحات وطلبات الصيانة والخدمات العامة، وترخيص أبراج الاتصالات، والأعمال الإنشائية، وإصدار مخطط موقع تنظيمي، وبراءة ذمة مالية على العقار، وطلب استرداد تأمينات وتصاريح المقاولين، وإصدار شهادة رصيف وتصريح خيم السيرك والخيم الرمضانية.

 




 

 


 

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