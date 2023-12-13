مستجدات الحادث المروّع في الأردن صباح اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم ان المستشفى حول 13 حالة إلى مستشفيات أخرى من إصابات حادث حافلة الركاب في منطقة سلحوب صباح اليوم .



ووفق العتوم في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان تحويل الحالات جاء بناء على طلب الاهل حيث يسكن بعض المصابين العاصمة عمان ، وفضل الاهل نقلهم لاكمال العلاج في مستشفيات قريبة منهم .



واشار العتوم ان بعض الحالات حولت الى مستشفى الملك المؤسس خاصة ان الطلبة المصابين يدرسون في جامعة العلوم والتكنولوجيا وجاء نقلهم بناء على طلب زملاء لهم يدرسون في نفس الجامعة القريبة من المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي .



ولفت العتوم انه قد بقيت 10 حالات في مستشفى المفرق فقط تتلقى العلاج بسبب حادث الحافلة صباح اليوم .



الى ذلك أكدت مديرية الأمن العام تعرض حافلة لحادث تدهور صباح اليوم على طريق سلحوب، نتج عنه إصابة 35 شخصًا ووفاة 5 آخرين حتى اللحظة.



بدورها أنهت لجنة التحقيق المرورية التي شكلتها إدارة السير تحقيقاتها في حادثة تدهور الحافلة ، مؤكدة أن سبب الحادث كان فقدان السيطرة نتيجة للانزلاق، وسيتم إحالة القضية للقضاء .



ونعت جامعة العلوم والتكنولوجيا المتوفين عبر منشور على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك :" تتقدم أسرة جامعة العلوم والتّكنولوجيا الأردنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم، بأحرّ التّعازي والمواساة لأهالي طلبتها الذين وافتهم المنية، صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، أثر حادث السير المؤسف الذي وقع أثناء قدومهم إلى الجامعة وإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع قدير" .

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فيما نعى زملاء الطالبات مستذكرين طيب أخلاقهن ونبلهن، وأثنوا على اجتهادهن في دراستهن بالجامعة.



ومن بين الطالبات الراحلات، من كانت تدرس طب الأسنان في السنة الثالثة، والأخرى كانت تتابع دراستها في الطب البيطري، وأخرى في هندسة الكهرباء سنة أولى واخرى بتخصص الأمن السيبراني سنة ثانية.